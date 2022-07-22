Мэр Екатеринбурга рассказал, когда хлебокомбинат «СМАК» переедет на новую площадку

Предыдущая площадка на улице Якова Свердлова исправно работает на протяжении 95 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, в течение какого времени хлебокомбинат «СМАК» сможет переехать на новую производственную площадку, которая в 2022-м году открылась рядом с аэропортом «Кольцово». Предыдущая на улице Якова Свердлова исправно работает на протяжении 95 лет.

- В среду я посетил новую площадку хлебокомбината «СМАК». Сегодня здесь уже производится 40 тонн продукции в сутки. А лет через восемь-десять удастся полностью свернуть производство в центре города, - отметил градоначальник, подводя итоги недели в своем Telegram-канале.

Напомним, изначально на новой площадке хотели выпускать помимо батонов также и хлеб. Но из-за сложностей с логистикой, которые появились весной из-за ситуации в экономике, запуск новых линий отложили до августа.