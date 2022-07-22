Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 июля 2022 11:22

Мэр Екатеринбурга рассказал, когда хлебокомбинат «СМАК» переедет на новую площадку

По его словам, производство в центре города удастся свернуть в течение восьми-десяти лет
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Предыдущая площадка на улице Якова Свердлова исправно работает на протяжении 95 лет

Предыдущая площадка на улице Якова Свердлова исправно работает на протяжении 95 лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, в течение какого времени хлебокомбинат «СМАК» сможет переехать на новую производственную площадку, которая в 2022-м году открылась рядом с аэропортом «Кольцово». Предыдущая на улице Якова Свердлова исправно работает на протяжении 95 лет.

- В среду я посетил новую площадку хлебокомбината «СМАК». Сегодня здесь уже производится 40 тонн продукции в сутки. А лет через восемь-десять удастся полностью свернуть производство в центре города, - отметил градоначальник, подводя итоги недели в своем Telegram-канале.

Напомним, изначально на новой площадке хотели выпускать помимо батонов также и хлеб. Но из-за сложностей с логистикой, которые появились весной из-за ситуации в экономике, запуск новых линий отложили до августа.