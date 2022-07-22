Названа дата открытия парка имени Тетюхина в Верхней Салде

Работы в парке завершат к 15 сентября 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Салде продолжаются работы по благоустройству в парке имени Тетюхина, на который выделили 30 миллионов рублей. Об этом пишет информационный портал TagilCity.ru.

Первый этап работ на площади в 0,7 га стартовал в середине апреля 2022 года. Здесь появятся пешеходн6ые дорожки и бордюры, плитка, лужайки, лавки и урны, новое освещение и площадка для секйта с трамплинами, пулами и разгонками.

Открытие парка предположительно состоится в середине сентября 2022 года. Проект парка имени Тетюхина разработали в 2020 году, его посвятили уральскому промышленнику, который вложил свои деньги в строительство госпиталя на Гальянке в Нижнем Тагиле.