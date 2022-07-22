На Урале мать, убившую восьмилетнюю дочку, признали невменяемой

Эксперты пришли к выводу, что женщина страдает психическим заболеванием Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале 34-летнюю мать, убившую восьмилетнюю дочку, признали невменяемой. В ночь на 26 октября 2021 года в деревне Уфа-Шигири она зарезала ребенка из-за нежелания спать. После этого она сама позвонила в полицию.

- Женщина, 1987 года рождения, позвонила в дежурную часть полиции Нижних Серег и рассказала, что к ней в частный дом в деревне Уфа-Шигири проник некий бородатый мужчина и зарезал её малолетнюю дочь. Когда представители МВД в срочном порядке прибыли на указанный адрес, стало понятно, что никакого маньяка в мужском обличье в реальности не было, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он также отметил, что нож нерадивая мать выкинула в выгребную яму, но силовики извлекли его оттуда с помощью специального магнита. Женщина на учете в ПДН не состояла. Она является инвалидом II группы и наблюдалась у психиатра.

- Осуществлены осмотры места происшествия и предметов, выемки, допросы ряда свидетелей и самой фигурантки, а также проверка ее показаний на месте. Проведен комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, психолого-психиатрическая, медико-криминалистические, молекулярно-генетические и биологические, - рассказали в СК по Свердловской области.

Эксперты пришли к выводу, что женщина страдает психическим заболеванием, лишающим ее возможности осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими. Ее признали невменяемой.

Материалы уголовного дела направлены в суд для решения вопроса о применении в отношении женщины принудительных мер медицинского характера.