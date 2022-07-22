В Екатеринбурге загорелись трубы на производственной площадке

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге днем, 22 июля, загорелись трубы на производственной площадке на улице Фронтовых бригад. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

- В 13:19 поступило сообщение о пожаре. Прибывшие пожарные подразделения установили, что на территории производственной площадки горели пластиковые трубы на открытой площадке, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

К счастью, никто не пострадал. Спасателям удалось потушить пламя за шесть минут. На месте пожара работают 9 человек личного состава, 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, В Березовском утром, 22 июля, пожарные ликвидировали возгорание на полигоне. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров.