Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Мужчина пытался вывезти из Свердловской области четырехкилограммовый церковный колокол. Культурную ценность обнаружили в его багаже таможенники в аэропорту Кольцово. Колокол отправили на экспертизу.

- Согласно заключению исследователей колокол отлит из сложного сплава меди, олова, цинка, свинца, железа. Такой химический состав применялся более 100 лет назад, - рассказали в пресс-служба Уральского таможенного управления. - Юбка украшена тремя горизонтальными валиками. Коррозия, царапины и другие дефекты, а также следы ремонта свидетельствуют о продолжительной и активной эксплуатации. При этом отсутствие маркировки говорит скорее о кустарном, а не серийном производстве.

Также эксперты пришли к выводу, что примерная стоимость колокола превышает 4 тысячи рублей.

Мужчина объяснил, что решил подарить колокол в качестве сувенира бизнес-партнеру из Узбекистана. Купил он его на популярном сайте объявлений и не подозревал, что на его вывоз нужно разрешение Минкультуры России.

Начальник Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина Анатолий Тимощенков объяснил, что колокол, по данным эксперта, является предметом отправления религиозных культов различных конфессий и органичен к перемещению через государственную границу. Теперь пассажиру грозит штраф, а колокол могут даже конфисковать.