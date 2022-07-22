Белую медведицу с застрявшей во рту банкой сгущенки спасли по «ямальскому сценарию»

Медведицу отвезли в естественную среду обитания и оставили ей три мешка рыбы
Фото: Мария ЛЕНЦ
Ученых Ямало-Ненецкого автономного округа привлекли к спасению белой медведицы, во рту которой застряла банка сгущенки. Об этом пишет издание «Ямал 1».
Хищница сама вышла за помощью к людям в поселок Диксон. Ученые говорят, что с банков в пасти медведица проходила несколько дней, у нее не было возможности есть и пить.
Животное спасали специалисты из Москвы, Новосибирска, а начальник полярной станции «остров Диксон» попросил помощи у коллег из ЯНАО.
На Ямале уже есть опыт спасения и эвакуации белых медведей, когда косолапых перевозили из поселка Харасавэй. Поэтому медведицу спасали по «ямальскому сценарию».
Сначала хищницу усыпили, затем сняли банку с языка, обработали раны, переправили на вертолете на природу и оставили ей три мешка рыбы, чтобы она могла восстановить силы.