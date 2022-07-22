В Екатеринбурге перекроют Коуровскую, Фонвизина и Коминтерна

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге строители перекроют еще три улицы. В Железнодорожном районе специалисты АО «Газмонтаж» ограничат движение транспорта по улице Коуровской из-за прокладки теплосети. Проезд здесь закрыт будет с 8 по 12 августа.

Улицу Фонвизина перекроют с 9 августа по 8 сентября. Здесь рабочие ЕМУП «Водоканал» будут строить сети водоснабжения к дому № 8.

Также сети водоснабжения будут делать к дому № 14 по улице Коминтерна в Кировском районе. Здесь проехать нельзя будет с 9 сентября по 9 октября 2022 года.

- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - отмечают в мэрии.

Напомним, недавно мы писали про перекрытие на Сибирском тракте из-за ремонта моста с 30 июля по 4 августа. На участке в районе переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом специалисты ООО «АльмакорГруп» будут монтировать мостовые балки.