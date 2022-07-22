До боя с Дациком чуть больше двух месяцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Появилось видео подготовки Александра Емельяненко бою против Вячеслава Дацика, который пройдет 24 сентября. Емельяненко поддерживает форму в Академии единоборств РМК, но тренируется со своим личным тренером. Стоит отметить, что ранее боец проходил курс лечения от алкоголизма.

- Дацик все еще планирует поднимать голову? – написал Емельяненко в своих соцсетях.

Напомним, что в ноябре 2019 года Емельяненко за считанные секунды отправил в нокдаун Михаила Кокляева. А в июле 2020-го потерпел поражение в бою против Магомеда Исмаилова.