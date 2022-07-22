В Екатеринбурге оправдали полицейского, обвиняемого в распространении наркотиков

Приговор не вступил в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский суд Екатеринбурга оправдал бывшего полицейского Владимира Колесникова, которого обвиняли по статье 228.1 УК «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Приговор еще не вступил в законную силу. Информацию подтвердили в пресс-службе суда.

- Бывший сотрудник, о котором идет речь, уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам со всеми вытекающими последствиями, - пояснили в УМВД Екатеринбурга.

Напомним, что в конце июля Ленинский суда в третий раз огласил приговор бывшим полицейским Андрею Бессарабову, Вячеславу Тропину и Вадиму Мустафину. Всех троих обвиняли в изнасиловании студентки из Казахстана. По версии следствия, в августе 2019 года в ночь после Дня города они затолкали девушку в служебный УАЗ и надругались над ней.

Уголовное дело уже дважды рассматривалось в Ленинском суде. После обвинительного вердикта от июля 2020 года последовал оправдательный. Тогда служители Фемиды не нашли состава преступления в действиях силовиков.