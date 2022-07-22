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Происшествия22 июля 2022 7:31

На уральском предприятии при столкновении поездов погиб машинист

ЧП случилось в четверг поздно вечером
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Авария произошла на станции «Фабрика 6».

Авария произошла на станции «Фабрика 6».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на предприятии «Ураласбест» произошло ЧП - на путях столкнулись два поезда, обслуживавших нужды предприятия. В результате погиб один человек.

- 21 июля в 23 часа на станции «Фабрика 6» комбината «Ураласбест» произошло столкновение поездов, - сообщают в официальной группе предприятия Вконтакте. - В результате погиб машинист тягового агрегата. Расследование несчастного случая ведут следственный комитет и прокуратура.

В предприятии добавили, что выражают соболезнования родным и близким погибшего машиниста.