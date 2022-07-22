В Березовском потушили возгорание на полигоне

Сотрудники прокуратуры дадут оценку действиям собственника земельного участка Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Березовском утром, 22 июля, пожарные ликвидировали возгорание на полигоне. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров.

- В проливке тлеющего мусора задействованы 9 человек личного состава, 2 единицы спецтехники, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, изначально огонь охватил 600 «квадратов» свалки, но из-за сложной погодной обстановки быстро распространился на соседние территории.

Для замеров проб воздуха на место пожара выезжали специалисты Роспотребнадзора. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено.

Ранее пожаром заинтересовались в прокуратуре. Специалисты дадут оценку действиям собственника земельного участка, занятого полигоном бытовых отходов, в том числе на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.