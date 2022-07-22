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Общество22 июля 2022 6:57

У Дворца молодежи распродают мебель, сделанную заключенными

Выставка будет работать два дня
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Ярмарка будет работать два дня Фото: ГУФСИН Свердловской области

Ярмарка будет работать два дня Фото: ГУФСИН Свердловской области

У Дворца молодежи открылась ярмарка. Здесь распродают мебель и другие товары, сделанные заключенными в колониях. Фото выставки в своих соцсетях поделилось ГУФСИН РФ по Свердловской области

- На 1500 квадратных метрах выставочной площади будет представлен широкий ассортимент продукции по всем основным отраслевым направлениям: металлообработка, деревообработка, мебельное и швейное производство, товары народного потребления и сувенирная продукция, продукты питания, в том числе и сельскохозяйственная продукция животноводства и растениеводств, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН Свердловской области.

Фото: ГУФСИН Свердловской области

Фото: ГУФСИН Свердловской области

На ярмарке выставлены товары не только из колоний Свердловской области, но и из Курганской, Челябинской и Тюменской. Кроме того, впервые в выставке продукции ГУФСИН примут участие учреждения УИС из Пермского края и Кировской области. Всего 22 учреждения.

Фото: ГУФСИН Свердловской области

Фото: ГУФСИН Свердловской области

Выставка будет работать два дня - 22 и 23 июля.