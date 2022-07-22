Власти решили заступиться за уральцев после отмены концерта Макса Барских

Обманутые поклонники певца требуют вернуть им деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор Свердловской области намерен подать коллективный иск в защиту поклонников певца Макса Барских, который анонсировал концерт в Екатеринбурге, после чего несколько раз переносил его, а потом и вовсе отменил. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Иск в ведомстве подготовили после обращения уральцев с жалобами на отказ вернуть деньги за билеты после отмены концерта Макса Барских. Организатором концерта является ООО «Ладошки Шоу».

Выступление должно было пройти еще в сентябре 2020 года, позже его перенесли на 18 сентября 2021 года, а потом – на 16 апреля 2022 года. В итоге он так и не состоялся.

Иск будет подан в ближайшее время. Всего в свердловский Роспотребнадзор подано 27 заявление на сумму 220 тысяч рублей.