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Звезды22 июля 2022 6:24

Власти решили заступиться за уральцев после отмены концерта Макса Барских

Роспотребнадзор подал коллективный иск в защиту потребителей
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Обманутые поклонники певца требуют вернуть им деньги

Обманутые поклонники певца требуют вернуть им деньги

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор Свердловской области намерен подать коллективный иск в защиту поклонников певца Макса Барских, который анонсировал концерт в Екатеринбурге, после чего несколько раз переносил его, а потом и вовсе отменил. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Иск в ведомстве подготовили после обращения уральцев с жалобами на отказ вернуть деньги за билеты после отмены концерта Макса Барских. Организатором концерта является ООО «Ладошки Шоу».

Выступление должно было пройти еще в сентябре 2020 года, позже его перенесли на 18 сентября 2021 года, а потом – на 16 апреля 2022 года. В итоге он так и не состоялся.

Иск будет подан в ближайшее время. Всего в свердловский Роспотребнадзор подано 27 заявление на сумму 220 тысяч рублей.