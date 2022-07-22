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Общество22 июля 2022 3:29

На Урале завершились поиски 10-летнего мальчика

Андрей Парисенков пропал 21 июля
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Мальчика искали полицейские и волонтеры

Мальчика искали полицейские и волонтеры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Арамили завершили поиски 10-летнего Андрея Парисенкова. Мальчик не вернулся домой в четверг, 21 июля. Его поисками занимались сотрудники полиции и волонтеры.

- Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске, - сообщили в ПСО «Прорыв».

Напомним, в Екатеринбурге продолжаются поиски Антоновой (Казаковой) Екатерины. О местонахождении 34-летней женщины ничего неизвестно с 9 июля. Ее разыскивают поисковый отряд «Лиза Алерт» и полицейские. В день пропажи она была одета в белый сарафан в черный горох и синюю джинсовую ветровку, с собой у нее был черный рюкзак.