На Урале завершились поиски 10-летнего мальчика

Мальчика искали полицейские и волонтеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Арамили завершили поиски 10-летнего Андрея Парисенкова. Мальчик не вернулся домой в четверг, 21 июля. Его поисками занимались сотрудники полиции и волонтеры.

- Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске, - сообщили в ПСО «Прорыв».

Напомним, в Екатеринбурге продолжаются поиски Антоновой (Казаковой) Екатерины. О местонахождении 34-летней женщины ничего неизвестно с 9 июля. Ее разыскивают поисковый отряд «Лиза Алерт» и полицейские. В день пропажи она была одета в белый сарафан в черный горох и синюю джинсовую ветровку, с собой у нее был черный рюкзак.