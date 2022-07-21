В Екатеринбурге полиция поймала велосипедного вора

Задержанный сознался в содеянном. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге в полицию обратился мужчина с просьбой найти неизвестного, укравшего его велосипед стоимостью 10 тысяч рублей. Как сообщает городское УМВД, сотрудники оперативно нашли злоумышленника и задержали.

- Им оказался 28-летний нигде не работающий и ранее судимый за грабеж, разбой и кражу екатеринбуржец, - рассказали в полиции.

Задержанный сознался в содеянном. Он рассказал, что украл велосипед за вознаграждение, а деньгами распорядился в личных целях. На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража», ему грозит срок до двух лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге будут судить 40-летнего местного жителя, обвиняемого в краже велосипеда за 29 тысяч. Мужчина уехал на чужом транспорте с парковки торгового центра в Верх-Исетском районе.