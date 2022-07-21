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Общество21 июля 2022 20:17

В колонии Екатеринбурга сошьют пять тысяч костюмов для врачей

Над заказом работают 11 заключенных
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Одежда будет состоять из резиновых вставок на рукавах.

Одежда будет состоять из резиновых вставок на рукавах.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В колонии Екатеринбурга сошьют пять тысяч костюмов для медработников. Как сообщает ГУФСИН по Свердловской области, над заказом уже трудятся 11 заключенных.

- В швейном цехе ИК-2 приступили к пошиву одноразовых защитных костюмов из помбона «Каспер», - рассказали в ведомстве.

Одежда будет состоять из резиновых вставок на рукавах, благодаря которым низ брюк и края капюшона будут плотно прилегают к телу. Заказ принесет колонии больше 250 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что задержанные колонии смогут изготовить сувениры к Дню города Невьянска. 28 июня состоялась встреча для обсуждения этого вопроса.