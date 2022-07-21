В колонии Екатеринбурга сошьют пять тысяч костюмов для врачей

Одежда будет состоять из резиновых вставок на рукавах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В колонии Екатеринбурга сошьют пять тысяч костюмов для медработников. Как сообщает ГУФСИН по Свердловской области, над заказом уже трудятся 11 заключенных.

- В швейном цехе ИК-2 приступили к пошиву одноразовых защитных костюмов из помбона «Каспер», - рассказали в ведомстве.

Одежда будет состоять из резиновых вставок на рукавах, благодаря которым низ брюк и края капюшона будут плотно прилегают к телу. Заказ принесет колонии больше 250 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что задержанные колонии смогут изготовить сувениры к Дню города Невьянска. 28 июня состоялась встреча для обсуждения этого вопроса.