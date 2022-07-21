Правительство Свердловской области увеличило выплаты по социальному контракту

В 2021 году выплата по социальному контракту составляла 200 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял постановление об увеличении выплаты по социальному контракту. Как сообщает Администрация Полевского городского округа, средства для открытия собственного дела будут доходить до 350 тысяч рублей.

- В соответствии с принятыми федеральными решениями увеличим на 100 тысяч рублей размер единовременных выплат по соцконтрактам. Теперь на открытие собственного дела уральцы смогут получить 350 тысяч рублей, а на развитие личного подсобного хозяйства – 200 тысяч рублей, - уточнил глава региона.

Напомним, что в 2021 году выплата по социальному контракту составляла 200 тысяч рублей, а для собственного подсобного хозяйство было достаточно 100 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил программу «Комплексное развитие сельских территорий» до 2027 года. На это будет направлено из областного бюджета около 140 миллионов рублей.