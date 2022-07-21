В Арамиле полиция ищет пропавшего 10-летнего мальчика с разноцветными глазами

В день пропажи он был одет в салатовые носки. Фото: поисковой отряд "Прорыв"

В Арамиле ищут пропавшего Парисенкова Андрея. Как сообщает поисковой отряд «Прорыв», о местонахождении 10-летнего мальчика ничего неизвестно с 21 июля.

В день пропажи он был одет в салатовые носки, черную кепку, серые кеды, сине-белые шорты, белую футболку с рисунком в виде пальмы и черно-синее худи. С собой у школьника был черный рюкзак.

Особые приметы:

Рост: 145 сантиметров

Телосложение: среднее

Цвет волос: светлый

Цвет глаз: один карий, другой голубой

Передвигаться мальчик может на зеленом велосипеде.

Розыском пропавшего занимается, отделение полиции № 21 Межмуниципальный отдел МВД России «Сысертский». Всем, кому что-либо известно о место нахождении пропавшего, просьба звонить в дежурную часть +7 (34374) 31-990 или инфоргу поиска Натали (Лиса) 8-900-044-02-20.