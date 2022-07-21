По словам волонтера, спасательная операция была достаточно простой. Фото: «Зооспас в Екатеринбурге»

В Екатеринбурге зооспасатель смог снять кота с узкого уличного выступа на 21 этаже. Как оказалось, усатый угодил в ловушку, когда выпал с высоты 23 этажа, после этого он сумел удержаться на краю, но путь к спасению через окно был отрезан.

- Захожу на балкон и через остекление сразу вижу кота снаружи. План действий очевиден - ухватить петлей и втянуть в окно. Только бы кот сидел там смирно... Готовлюсь в другой комнате, чтобы не маячить. Захожу на балкон, протягиваю к коту удочку и затягиваю петлю, - рассказывает волонтер Евгений Зенков.

По его словам, спасательная операция была достаточно простой и заняла несколько секунд, но при этом ситуация в целом заставила поволноваться.

Ранее специалист «Зооспаса» сумел вытащить кота, застрявшего в колесе машины. Сообщение о замурованном пушистике поступило от владелицы автомобиля.