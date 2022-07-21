В магазинах Свердловской области подорожали колбаса, лук и конфеты

Цены на свеклу и картофель упали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В магазинах Свердловской области за неделю подорожали лук, конфеты и колбаса. При этом, согласно данным Свердловскстата, цены на свеклу, картофель и капусту значительно снизились.

Учитывая прошлые показатели, лук подорожал на 3,68%, его стоимость за килограмм составляет 51,21 рубль. Колбасу в магазинах можно купить в среднем за 498,76 рублей, а конфеты – за 479,01 рублей. Цены также выросли на гречу, вермишель, булочные изделия и морковь.

Подешевели лишь картофель, стоимость которого составляет 57,12 рублей, капуста (33,52 рубля за килограмм), свекла (47,58 за килограмм), яблоки, огурцы и помидоры.

В последние месяцы в Екатеринбурге и Свердловской области, а также других регионах Уральского федерального округа наблюдался ажиотажный спрос на ряд товаров, включая продукты питания. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев рассказал о том, как власть оценивает ситуацию сегодня.