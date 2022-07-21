Во время досмотра у него обнаружили у него сверток, завернутый в полимерную ленту Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге патрульные задержали 30-летнего местного жителя с партией наркотиков. Полицейские были на дежурстве и на улице Кишиневской заметили подозрительного мужчину. Когда они подошли к нему, он начал заметно суетиться, поэтому его решили проверить.

- Во время досмотра у него обнаружили у него сверток, завернутый в полимерную ленту черного цвета с неизвестным веществом. Экспертиза установила, что это синтетический наркотик – метилэфедрон. Общий вес составил 1,90 грамма, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Задержанный ранее не имел проблем с законом, он рассказал, что купил запрещенные вещества для личного употребления. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, наркотических средств в крупном размере», ему грозит до шести лет лишения свободы.