Уральский врач рассказал о новой волне COVID-19 в России

По словам врача, количество зараженных, как и прежде, вырастет в Москве и Санкт-Петербурге, а затем распространится и в других регионах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский врач и эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев рассказал о новой волне COVID-19, которая может накрыть Россию уже в ближайшее время.

- Совсем недавно в России началась новая волна коронавируса. Заболеваемость пошла вверх. Но на данный момент в Свердловской области ситуация остается стабильной. Число инфицированных растет невысокими темпами, - отметил эксперт в своих социальных сетях.

Примечательно, что о возможной новой волне COVID-19 Александр Соловьев предупреждал еще в июне. Уже тогда мутировавший штамм «Омикрон» ВА.5 был выявлен в Питере, Москве, Тульской области.

По словам врача, количество зараженных, как и прежде, вырастет в Москве и Санкт-Петербурге, а затем по цепочке распространится и в других регионах России, поэтому он считает, что отмена многих ограничительных мер была преждевременной.