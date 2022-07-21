Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 июля 2022 16:21

Уральский врач рассказал о новой волне COVID-19 в России

Заболеваемость в стране увеличилась
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
По словам врача, количество зараженных, как и прежде, вырастет в Москве и Санкт-Петербурге, а затем распространится и в других регионах

По словам врача, количество зараженных, как и прежде, вырастет в Москве и Санкт-Петербурге, а затем распространится и в других регионах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский врач и эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев рассказал о новой волне COVID-19, которая может накрыть Россию уже в ближайшее время.

- Совсем недавно в России началась новая волна коронавируса. Заболеваемость пошла вверх. Но на данный момент в Свердловской области ситуация остается стабильной. Число инфицированных растет невысокими темпами, - отметил эксперт в своих социальных сетях.

Примечательно, что о возможной новой волне COVID-19 Александр Соловьев предупреждал еще в июне. Уже тогда мутировавший штамм «Омикрон» ВА.5 был выявлен в Питере, Москве, Тульской области.

По словам врача, количество зараженных, как и прежде, вырастет в Москве и Санкт-Петербурге, а затем по цепочке распространится и в других регионах России, поэтому он считает, что отмена многих ограничительных мер была преждевременной.