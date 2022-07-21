В тавдинскую колонию прислали наркотики в зубной пасте

Предметы были адресованы заключенному, который осужден на 10 лет. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В тавдинскую колонию ИК-26 осужденному прислали наркотики в зубной пасте и сим-карты. Как сообщает ГУФСИН по Свердловской области, запрещенные предметы были найдены сотрудниками 21 июля в посылке жителя Барнаула.

- В трех тюбиках зубной пасты «Абсолют» были обнаружены и изъяты 35 свертков с таблетками желтого цвета, предположительно являющимися наркотическим средством, а также в тюбике мази «Ацикловир» 2 SIM-карты и картридер, - рассказали в ГУФСИН.

Предметы были адресованы заключенному, который осужден на 10 лет за продажу и хранение наркотиков. Материалы по данному факту будет направлены в МО МВД России «Тавдинский».