На это направят около 140 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил программу «Комплексное развитие сельских территорий» до 2027 года. Как сообщает региональный Департамент информационной политики, на это будет направлено из областного бюджета около 140 миллионов рублей.

— Это поможет молодым семьям, востребованным специалистам, приезжающим работать на село, улучшить жилищные условия. Также продолжим работу по газификации сел, развитию социальной сферы на селе, - рассказал глава региона.

В рамках этой программы в 2021 году 77 семей получили социальные выплаты на строительство и покупку жилья, а также были построены газопроводы в селах и округах.

Задача «Комплексного развития сельских территорий» - привлечение молодежи в сельскую местность и улучшение качества жизни сельчан.