Известно, что дорога в некоторых местах находится в аварийном состоянии Фото: Алексей БУЛАТОВ

На ремонт Исинского тракта в Нижнем Тагиле выделили 100 миллионов рублей. По словам градоначальника Владислава Пинаева, подрядчик уже найден, также подготовлен проект работ. Планируется, что они начнутся уже в этом году.

- Многие меня спрашивали, когда начнется ремонт Исинского тракта. В августе приступим к ремонту муниципальной части дороги - 36 тысяч квадратных метров, 5 390 метров от улицы Ильича до Иван-озера, - написал Владислав Пинаев на своей странице в социальных сетях.

Известно, что дорога в некоторых местах находится в аварийном состоянии, она связывает с Исинским водоемом и почти двумя тысячами садовых участков работников «Уралвагонзавода».

- Последний раз тракт ремонтировался в 2012 году. Его состояние существенно подточил дождевой паводок прошлого года, - добавили в департаменте информационной политики Свердловской области.