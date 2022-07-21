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Общество21 июля 2022 15:18

На ремонт Исинского тракта в Нижнем Тагиле выделили 100 миллионов рублей

Планируется, что работы начнутся уже в августе этого года
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Известно, что дорога в некоторых местах находится в аварийном состоянии

Известно, что дорога в некоторых местах находится в аварийном состоянии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На ремонт Исинского тракта в Нижнем Тагиле выделили 100 миллионов рублей. По словам градоначальника Владислава Пинаева, подрядчик уже найден, также подготовлен проект работ. Планируется, что они начнутся уже в этом году.

- Многие меня спрашивали, когда начнется ремонт Исинского тракта. В августе приступим к ремонту муниципальной части дороги - 36 тысяч квадратных метров, 5 390 метров от улицы Ильича до Иван-озера, - написал Владислав Пинаев на своей странице в социальных сетях.

Известно, что дорога в некоторых местах находится в аварийном состоянии, она связывает с Исинским водоемом и почти двумя тысячами садовых участков работников «Уралвагонзавода».

- Последний раз тракт ремонтировался в 2012 году. Его состояние существенно подточил дождевой паводок прошлого года, - добавили в департаменте информационной политики Свердловской области.