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Общество21 июля 2022 14:56

Электрички «Ласточка» в будущем смогут ездить на север Свердловской области

Губернатор поручил Минтрансу проработать этот вопрос
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Евгений Куйвашев заметил, что люди с удовольствием ездят на «Ласточках»

Евгений Куйвашев заметил, что люди с удовольствием ездят на «Ласточках»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Скоростные электрички «Ласточка» в ближайшем будущем смогут ездить на север Свердловской области. Губернатор поручил Минтрансу проработать этот вопрос: в перспективе поезда будут ходить до Ивделя.

- В настоящее время решается вопрос запуска в этом году «Ласточки» до Качканара. Первые поезда должны прибыть в этот город уже в сентябре, - отметили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Евгений Куйвашев заметил, что люди с удовольствием ездят на «Ласточках». Кстати, ожидаемое время в пути на маршруте Качканар - Нижний Тагил будет составлять, с учетом остановок, не более 1 часа 40 минут.

Также в этом году будут запущены скоростные электрички до Красноуфимска.