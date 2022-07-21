Электрички «Ласточка» в будущем смогут ездить на север Свердловской области

Евгений Куйвашев заметил, что люди с удовольствием ездят на «Ласточках» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Скоростные электрички «Ласточка» в ближайшем будущем смогут ездить на север Свердловской области. Губернатор поручил Минтрансу проработать этот вопрос: в перспективе поезда будут ходить до Ивделя.

- В настоящее время решается вопрос запуска в этом году «Ласточки» до Качканара. Первые поезда должны прибыть в этот город уже в сентябре, - отметили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Евгений Куйвашев заметил, что люди с удовольствием ездят на «Ласточках». Кстати, ожидаемое время в пути на маршруте Качканар - Нижний Тагил будет составлять, с учетом остановок, не более 1 часа 40 минут.

Также в этом году будут запущены скоростные электрички до Красноуфимска.