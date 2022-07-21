Жительница Нижнего Тагила отсудила у туроператора переплату за отдых во время пандемии

Женщина доплатила за поездку, однако посчитала, что деньги с нее взяли необоснованно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Нижнего Тагила отсудила у туроператора переплату за отдых во время «ковидных каникул». В январе 2020 года она приобрела у индивидуального предпринимателя путевки в Турцию на двоих за 104 тысячи рублей.

В марте этого же года ВОЗ объявила, что вспышка COVID-19 является пандемией, из-за чего границы между странами были закрыты.

- Стороны договорились, что перенесут поездку на октябрь того же года, не меняя остальных параметров поездки. Однако в сентябре от тагильчанки потребовали доплату в размере 54 тысяч рублей, чтобы отдых не сорвался, - уточнили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Женщина доплатила, однако посчитала, что деньги с нее взяли необоснованно, обратилась в суд, чтобы вернуть переплату.

Суд удовлетворил иск, взыскав сумму, а также 10 тысяч компенсации морального ущерба и свыше 32 тысяч за неисполнение законных требований клиента.