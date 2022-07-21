Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 июля 2022 14:32

Жительница Нижнего Тагила отсудила у туроператора переплату за отдых во время пандемии

Женщина приобрела путевку в январе 2020 года
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Женщина доплатила за поездку, однако посчитала, что деньги с нее взяли необоснованно

Женщина доплатила за поездку, однако посчитала, что деньги с нее взяли необоснованно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Нижнего Тагила отсудила у туроператора переплату за отдых во время «ковидных каникул». В январе 2020 года она приобрела у индивидуального предпринимателя путевки в Турцию на двоих за 104 тысячи рублей.

В марте этого же года ВОЗ объявила, что вспышка COVID-19 является пандемией, из-за чего границы между странами были закрыты.

- Стороны договорились, что перенесут поездку на октябрь того же года, не меняя остальных параметров поездки. Однако в сентябре от тагильчанки потребовали доплату в размере 54 тысяч рублей, чтобы отдых не сорвался, - уточнили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Женщина доплатила, однако посчитала, что деньги с нее взяли необоснованно, обратилась в суд, чтобы вернуть переплату.

Суд удовлетворил иск, взыскав сумму, а также 10 тысяч компенсации морального ущерба и свыше 32 тысяч за неисполнение законных требований клиента.