На Сортировке полиция устроила облаву на мигрантов

Всего же было проверено свыше 100 человек, 15 из которых доставили в отделение. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полицейские устроили 21 июля 2022 года облаву на мигрантов в районе Старой Сортировки. Силовики посетили торговые точки, рынки, уличные кафе, магазины и дворы. Всего же было проверено свыше 100 человек, 15 из которых доставили в отделение.

- Особое внимание полицейские уделили попрошайничеству, которым занимаются некоторые иностранцы, например, на улице Бебеля. Зачастую этим промышляют несовершеннолетние под контролем своих старших товарищей или родителей, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Особое внимание полицейские уделили попрошайничеству. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Из-за того, что дети передвигаются среди машин, нередко происходят аварии. На нарушителей также составили административный протокол.

- Также был выявлен 31-летний гражданин, у которого был изъят пакетик с веществом белого и коричневого цветов. Как пояснил сам задержанный, вещества являются наркотическими и он приобрел их для личного потребления, - добавили в полиции.