В Краснотурьинске толпа подростков избила мужчину

Инцидент произошел еще 9 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснотурьинске толпа подростков напала на двух взрослых мужчин. Инцидент произошел еще 9 июля, около четырех часов утра. Видео с места происшествия на улице Ленинского Комсомола № 14 прислал очевидец в редакцию издания «Заря Урала».

На кадрах видно, как часть подростков окружает двух взрослых мужчин. Затем они начинают пинать их в спину. Еще часть школьников не участвуют в драке и просто смотрят на происходящее.

Полицейские Краснотурьинска установили, что группе хулиганов, которые били мужчин, примерно по 15-16 лет.

Дело об избиении мужчин на Ленинского Комсомола полицейские передадут коллегам из СК Краснотурьинска.

Напомним, в июне Каменск-Уральский потрясло избиение школьницы в одном из поселков. Как выяснилось, в день инцидента пострадавшую девочку изнасиловал пенсионер по прозвищу «Помидор».

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