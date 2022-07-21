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Общество21 июля 2022 13:35

Сергей Карякин объяснил, почему занял третье место на ралли «Шелковый путь-2022»

Ему не хватило 30 секунд до второго места
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Сергей Карякин ехал со своим новым штурманом Иваном Безденежных.

Сергей Карякин ехал со своим новым штурманом Иваном Безденежных.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве 16 июля завершилось международное ралли «Шелковый путь-2022». В нем участвовал и звезда ралли-спорта из Екатеринбурга Сергей Карякин. Вместе со своим новым штурманом Иваном Безденежных он занял третье место. Сегодня, 21 июля, он рассказал о том, что повлияло на его результат.

- Это был для меня первый опыт езды с другим штурманом, - рассказал Сергей Карякин. - Старались на результат. Не хватило 30 секунд, чтобы занять второе место, потому что мы уперлись в грузовик на крайнем спецучастке и не смогли его обогнать. А он ехал медленно.

Гонка проходила в России. Маршрут был проложен по Астрахани, Элисте, Чечне и Москве. Финиш состоялся в Лужниках. Первое место занял экипаж из Никиты Мазепина и Антона Власюка, который обычно выступал штурманом Сергея Карякина.

- Задача команды была, чтобы экипаж Антона и Никиты занял первое место, - объясняет Сергей Карякин. - Я соответственно тоже участвовал, но выступал больше технической моральной поддержкой. Честно, для меня было очень приятно довести человека до победы. Я прямо чувствую свой вклад в этот результат. До этой гонки у нас проходило порядка четырех месяцев тренировок каждые выходные. Мы проводили их в Эмиратах, в Казахстане, в Астрахани. Эти тренировки прошли не зря, как показал результат.