Сергей Карякин объяснил, почему занял третье место на ралли «Шелковый путь-2022»

Сергей Карякин ехал со своим новым штурманом Иваном Безденежных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве 16 июля завершилось международное ралли «Шелковый путь-2022». В нем участвовал и звезда ралли-спорта из Екатеринбурга Сергей Карякин. Вместе со своим новым штурманом Иваном Безденежных он занял третье место. Сегодня, 21 июля, он рассказал о том, что повлияло на его результат.

- Это был для меня первый опыт езды с другим штурманом, - рассказал Сергей Карякин. - Старались на результат. Не хватило 30 секунд, чтобы занять второе место, потому что мы уперлись в грузовик на крайнем спецучастке и не смогли его обогнать. А он ехал медленно.

Гонка проходила в России. Маршрут был проложен по Астрахани, Элисте, Чечне и Москве. Финиш состоялся в Лужниках. Первое место занял экипаж из Никиты Мазепина и Антона Власюка, который обычно выступал штурманом Сергея Карякина.

- Задача команды была, чтобы экипаж Антона и Никиты занял первое место, - объясняет Сергей Карякин. - Я соответственно тоже участвовал, но выступал больше технической моральной поддержкой. Честно, для меня было очень приятно довести человека до победы. Я прямо чувствую свой вклад в этот результат. До этой гонки у нас проходило порядка четырех месяцев тренировок каждые выходные. Мы проводили их в Эмиратах, в Казахстане, в Астрахани. Эти тренировки прошли не зря, как показал результат.