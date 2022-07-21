Транспортные полицейские Екатеринбурга задержали 42-летнего мужчину из федерального розыска

Злоумышленник ранее был неоднократно судим за деяния против жизни и здоровья Фото: Алексей БУЛАТОВ

Транспортные полицейские Екатеринбурга задержали 42-летнего жителя Верхней Салды, который находился в федеральном розыске. Уральца искали с 14 июля после совершенного преступления по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

- Так, вечером 20 июля мужчина был задержан на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. Правонарушитель был помещен в Следственный изолятор уральской столицы. Злоумышленник ранее был неоднократно судим за деяния против жизни и здоровья, - рассказали в транспортной полиции по УрФО.

Ранее в Екатеринбурге полицейские и Росгвардия задержали мужчину из Шадринска, который украл кошелек у воспитательницы. К тому же 51-летний мужчина оказался рецидивистом, который был объявлен в федеральный розыск.