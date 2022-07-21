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Общество21 июля 2022 13:02

Власти Екатеринбурга призвали местных жителей идти служить по контракту

Объявление о наборе солдат появилось на официальном портале города
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Известно, что подготовка контрактников ведется целенаправленно и системно по определенному профилю

Известно, что подготовка контрактников ведется целенаправленно и системно по определенному профилю

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Екатеринбурга призвали местных жителей идти служить по контракту. Объявление о наборе солдат появилось на официальном портале уральской столицы.

- Главное отличие контракта от военной службы по призыву в том, что он дает возможность призывнику осознанно и профессионально выполнить свою конституционную обязанность и долг по защите Отечества, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Известно, что подготовка контрактников ведется целенаправленно и системно по определенному профилю.

Контрактником может стать кандидат старше 18 лет и моложе 40, иметь хорошее здоровье: категории «А» или «Б»; также необходимо иметь как минимум образование не ниже среднего общего и пройти военную службу по призыву.