Известно, что подготовка контрактников ведется целенаправленно и системно по определенному профилю Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Екатеринбурга призвали местных жителей идти служить по контракту. Объявление о наборе солдат появилось на официальном портале уральской столицы.

- Главное отличие контракта от военной службы по призыву в том, что он дает возможность призывнику осознанно и профессионально выполнить свою конституционную обязанность и долг по защите Отечества, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Известно, что подготовка контрактников ведется целенаправленно и системно по определенному профилю.

Контрактником может стать кандидат старше 18 лет и моложе 40, иметь хорошее здоровье: категории «А» или «Б»; также необходимо иметь как минимум образование не ниже среднего общего и пройти военную службу по призыву.