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Общество21 июля 2022 11:53

Модернизация объектов теплоснабжения СвЖД позволила снизить выбросы в атмосферу на 22% в 1 полугодии

В январе-июне 2022 года подразделения ОАО «РЖД» в границах Свердловской магистрали снизили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников на 22% (в сравнении с аналогичным периодом 2021 года).
Фото из архива РЖД

Фото из архива РЖД

Существенное снижение техногенного влияния на окружающую среду достигнуто за счет перевода котельных на электропитание и газ, а также оптимизации работы технологического оборудования.

Так, в 2021 году электрические котлы вместо угольных смонтированы на 7 объектах теплоснабжения на станциях Шаля, Сабик, Чепца, Пышминская, Талица и Ощепково. Еще 2 котельные, незадействованные в производственном процессе, выведены из эксплуатации.

В текущем году модернизация объектов тепловой генерации на полигоне Свердловской железной дороги продолжится. В рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» планируется приступить к строительству новой газовой котельной взамен мазутной на станции Каменск-Уральский и реконструировать существующую газовую котельную на станции Екатеринбург-Пассжирский. Всего, в соответствие с утвержденной экологической стратегией до 2030 года, на СвЖД планируется перевести на электропитание и газ еще 20 котельных.

Кроме того, на 78 объектах были оптимизированы режимы работы технологического оборудования и перенастроены приборы учета, что позволило снизить потребление топливно-энергетических ресурсов – природного газа и угля.