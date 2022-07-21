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Общество21 июля 2022 11:48

В уральском аэропорту «Кольцово» у пассажира нашли и изъяли опасный мед

Продукт был ввезен без ветеринарных сопроводительных документов
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Потенциально опасную продукцию изъяли и уничтожили

Потенциально опасную продукцию изъяли и уничтожили

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральском аэропорту «Кольцово» специалисты Россельхознадзора изъяли у прибывших жителей Узбекистана опасный мед, который запрещен к ввозу на территорию нашей страны.

- Продукция, подконтрольная ветеринарному надзору, была ввезена без ветеринарных сопроводительных документов, без разрешения Россельхознадзора на ввоз, без маркировки, без заводской упаковки, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Потенциально опасную продукцию изъяли и уничтожили, а пассажира, который вез нелегальный груз, привлекли к административной ответственности.

Ранее в Свердловскую область привезли крупную партию гвоздик из Латвии, которые были заражены карантинным вредителем. Срезы цветов в количестве 125 тысяч штук решили изъять и уничтожить.