Бассейн на крыше «Высоцкого» попадет в Книгу Рекордов Гиннеса

Сейчас выбирают номинацию для небоскреба Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бассейн на крыше небоскреба «Высоцкий», который с размахом открылся 11 июня вновь привлек к себе внимание. Теперь он попадет в Книгу Рекордов Гиннеса, как самый высокий в Европе. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал бизнесмен и владелец небоскреба «Высоцкий» Андрей Гавриловский.

- Мы подали заявку в Книгу Рекордов Гиннеса. Ее рассматривают, сейчас должны подумать, как сформулировать номинацию. А уже далее будут оформлены документы. Официально в Европе нет бассейнов на такой огромной высоте, - рассказал Андрей Гавриловский.

Теперь новый Sky infinity pool заинтересовал туристов со всей страны. Недавно, его посещали столичные гости. Также искупаться в роскошном бассейне едут люди всех возрастов.

- На удивление, люди с других городов приезжают. С Уфы к нам в «Высоцкий» приезжали бабушки, которым от 70 лет. Мы сначала думали, что они на смотровую площадку, но сказали, что приехали именно в наш бассейн, - продолжает бизнесмен.

Кроме того, Андрей Гавриловский добавил, что VIP-персоны города также посещают бассейн. Правда, уточнять кто именно пришел искупаться он не стал.

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