Мужчина-инвалид погиб во время пожара в Нижнем Тагиле

Фото: отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле ночью, 20 июля, произошло ЧП. Во время пожара в пятиэтажном доме на Пархоменко, 158 погиб 42-летний мужчина-инвалид.

Как пишет TagilCity.ru, вспыхнула квартира, расположенная на третьем этаже. Пламя погубило интерьер, мебель и иную собственность.

- В квартире проживают мать и сын инвалид 1980 г.р. Мужчина имел пристрастие к алкоголю и курению, - рассказали в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.

Все произошло, когда хозяйка вышла из квартиры, чтобы выгулять собаку. Возвращаясь, она заметила, что из окна ее квартиры валит дым. Она вызвала спасателей. Потушив огонь, они обнаружили тело мужчины.

Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

Напомним, утром 20 июля в СНТ «Пластик» на окраине Екатеринбурга сгорел частный дом. В результате пожара погибла четырехлетняя девочка Таня, ее тело нашли пожарные. Отец девочки сейчас в больнице, у мужчины отравление угарным газом.