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Экономика21 июля 2022 9:35

Названа дата открытия второго гипермаркета «Сима-ленд» в Екатеринбурге

Гипермаркет появится на Уралмаше
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Гипермаркет откроют в ТЦ на Уралмаше

Гипермаркет откроют в ТЦ на Уралмаше

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Названа дата открытия второго гипермаркета «Сима-ленд» в Екатеринбурге. Его откроют 1 августа 2022 года в ТЦ Veer Mall, расположенном на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Донбасская на Уралмаше.

Сейчас компания набирает штат сотрудников для работы в гипермаркете, соискателям предлагают более сотни должностей в современном торговом центре, своевременную заработную плату.

Второй гипермаркет «Сима-ленд» в ТЦ Veer Mall расположится на месте маркета Spar, который ушел из Екатеринбурга.