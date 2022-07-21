Гипермаркет откроют в ТЦ на Уралмаше
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Названа дата открытия второго гипермаркета «Сима-ленд» в Екатеринбурге. Его откроют 1 августа 2022 года в ТЦ Veer Mall, расположенном на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Донбасская на Уралмаше.
Сейчас компания набирает штат сотрудников для работы в гипермаркете, соискателям предлагают более сотни должностей в современном торговом центре, своевременную заработную плату.
Второй гипермаркет «Сима-ленд» в ТЦ Veer Mall расположится на месте маркета Spar, который ушел из Екатеринбурга.