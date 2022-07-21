Мошенники обокрали на 300 тысяч бабушку блогера из Екатеринбурга

Мошенников разыскивает полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мошенники обокрали больше, чем на 300 тысяч бабушку блогера из Екатеринбурга. Пожилая женщина очень переживает после случившегося. Ее внучка рассказала о произошедшем в своих соцсетях и получила большой отклик.

- Я пошутила в соцсетях, что бабушка была бы в шоке, если бы мы собрали для нее 300 тысяч. И ребята начали писать. Очень много историй написали, как обманули их или их родственников. Было несколько человек, которые прониклись и отправили деньги кто сколько смог, чтобы поддержать, - рассказала «КП-Екатеринбург» Анастасия. - Мне страшно представить, сколько она копила эту сумму. В таком возрасте все близко к сердцу воспринимается. Главное, чтобы она сейчас не переживала из-за этого.

Собранную сумму девушка называть не стала. Сейчас она надеется, что ситуация с ее бабушкой будет показательной и молодые люди поговорят со своими родителями и пожилыми родственниками о мошенниках и о том, какими способами они наживаются на доверчивых людях.

Отметим, что 83-летнюю бабушку девушки мошенники обманули, позвонив и представившись следователями. Злоумышленники заявили, что в банк, пришел неизвестный мужчина с документами на имя пенсионерки, сказал, что женщина лежит в больнице, и попросила его снять деньги со счета. Затем они так заговорили бабушку, что та сняла все свои накопления и перевела на якобы защищенные счета. Сейчас мошенников разыскивает полиция.

- К бабушке приходил участковый, рассказывал, как мошенники обманывают людей, да и по телевидению она не раз видела и слышала подобные истории, но ей и в голову не могло прийти, что мошенники будут прикрываться данными сотрудников полиции, - отметили в пресс-группе МУ МВД России Нижнетагильское.