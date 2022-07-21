Кредиторы могут не соблюдать условия договора и использовать незаконные способы взыскания задолженности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в два раза выросло число «черных кредиторов». Об этом сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России. По их данным, за шесть месяцев 2022 года в регионе выявлено 14 компаний, которые занимались незаконной выдачей займов.

- Нелегальные кредиторы работают как оффлайн, так и онлайн, - рассказала начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина. - В первом случае они могут развешивать объявления на столбах, искать клиентов в торговых центрах. Во втором - использовать соцсети и мессенджеры.

Специалисты отмечают, что, обращаясь в такие организации, клиенты никак не защищены законом. Кредиторы могут не соблюдать условия договора, повышать в одностороннем порядке процентную ставку по займу и использовать незаконные способы взыскания задолженности.

Нелегальные организации заносятся в список на сайте Банка России. В него включены организации, выявленные с начала 2020 года. Сейчас в нем числится более шести тысяч компаний и интернет-проектов, в том числе 47 организаций, имеющих офисы или пункты продаж в Свердловской области.