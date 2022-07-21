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Общество21 июля 2022 7:18

Роспотребнадзор подал в суд на «Уральские авиалинии» из-за отмены рейсов

Пассажиры заявили об отказе авиакомпании в возврате денег
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Коллективный иск к авиакомпании был подан в Октябрьский суд Екатеринбурга

Коллективный иск к авиакомпании был подан в Октябрьский суд Екатеринбурга

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор Свердловской области атаковали пассажиры «Уральских авиалиний». До 1 июля специалистам поступило около 30 жалоб на авиакомпанию из-за отмененных рейсов.

- Из обращений следует, что потребители обращаются в «Уральские авиалинии» за возвратом денежных средств, но не получают ответа от перевозчика, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ведомства. - В связи с этим Центральным Екатеринбургским отделом Управления Роспотребнадзора был инициирован сбор заявлений от потребителей, чьи права были нарушены, для подачи коллективного иска к ОАО АК «Уральские авиалинии».

Сотрудники Роспотребнадзора решили защитить права потребителей в суде. Коллективный иск был подан в Октябрьский суд Екатеринбурга. Дата рассмотрения пока не назначена.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» «КП-Екатеринбург» при этом сообщили, что вернули деньги за отмененные рейсы пассажирам, упомянутым в исковом заявлении Роспотребнадзора.