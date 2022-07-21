В Екатеринбурге насчитали 224 столовых

Сотни столовых для горожан открыты в Екатеринбурге Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Екатеринбург оказался на четвертом месте среди городов Уральского федерального округа по количеству общедоступных столовых и закусочных. В рейтинге «Глав.Индекс» указано, что в уральской столице открыто 224 столовых, то есть одно учреждение общепита приходится на 6 667 горожан. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

На первой строчке рейтинга оказалась Тюмень, где одно заведение приходится на 2 949 человек. В Кургане для посетителей открыто 67 столовых, то есть на каждую приходится 4 548 человек. На третьем месте – Челябинск, где работают 186 столовых (одна на 6 340 человек). В Ханты-Мансийске всего 15 столовых, в Салехарде – две столовых.

В рейтинге использованы данные на начало апреля 2022 года. В рейтинге не учитывались заведения общепита в учебных учреждениях, промышленных предприятиях, так как они не считаются общедоступными.