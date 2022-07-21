На Ямале предложили легализовать продажу «красивых номеров» для машин

Государству предложили заработать на "красивых номерах" для автомобилей Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ямале предложили официально продавать «красивые» автомобильные номера. С такой инициативой выступил депутат Иван Вершинин. Площадкой для продажи могут выступить государственные аукционы. Об этом пишет информационный портал «Ямал 1».

Деньги, вырученные от продажи номеров, по мнению народного избранника, можно направить на ремонт дорог. Многие готовы выложить деньги за такие номера для автомобилей, что является основой для коррупции, потому что всегда находится должностные лица, готовы за деньги помочь с приобретением таких номеров.

Поэтому автолюбителям нужно дать возможность приобрести такой номер официально. В качестве аргумента Вершинин привел подобную практику некоторых других стран.

Отметим, что ранее председатель российского движения автомобилистов Виктор Похмелкин рассказал, что «красивые» номера для автомобилей вышли из моды.