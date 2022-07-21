Мост в поселок Махнево будет открыт до конца года

Мост через реку Тагил в поселке Махнево был построен еще в 1971 году Фото: департамент информполитики

Мост в Махнево, связывающий две части поселка, будет открыт до конца года. Вопрос с его строительством, сообщает департамент информполитики региона, был решен благодаря поддержке губернатора Евгения Куйвашева. На его возведение из областного бюджета было направлено 327 миллионов рублей.

- В сезон половодья семь населенных пунктов остаются отрезанными от больницы, школы, детского сада, административного центра и других социальных учреждений. Приходилось организовывать специальный подвоз, - рассказал глава Махневского муниципального образования Алексей Корелин. - Когда мы закончим строительство, люди смогут выезжать в любое время в Алапаевск, в Екатеринбург, посещать родственников, школу, детские сады, магазины.

Мост через реку Тагил в поселке Махнево был построен еще в 1971 году и разрушился от времени и чрезмерных нагрузок. Проезд по мосту был закрыт в 2019 году из-за деформации конструкций.

Мост уже готов на 55%. Установлены семь опор, смонтированы три пролета, ведется устройство земляного полотна, асфальтовое покрытие готово на 80%. Вскоре рабочие начнут делать тротуар, проезжую часть и укрепление откосов.