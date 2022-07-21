Житель Нижнего Тагила украл медные провода и катушки стоимостью больше 47 тысяч

Подозреваемого в краже нашли в течение суток Фото: ЛО МВД России на станции Нижний Тагил

На станции Нижний Тагил у вагонов электропоездов дежурный заметил подозрительного мужчину и сообщил о нем в дежурную часть линейного отдела.

- Мужчина, заметив охранников, скрылся, и бросил сумку. Сотрудники транспортной полиции незамедлительно выехали на станцию, - рассказали в ЛО МВД России на станции Нижний Тагил.

Оказалось, что мужчина похитил низковольтные провода для передачи напряжения и снял три медные катушки трансформаторного управления с вагонов электропоездов. Сумма ущерба составила 47 тысяч рублей.

Подозреваемого в краже нашли в течение суток. Сначала сотрудники полиции выяснили, что похититель приехал на станцию на личном автомобиле и бросил его неподалеку. Оперативники установили марку и государственный регистрационный знак машины, а после чего и владельца.

Ранее судимый житель Нижнего Тагила 2002 года задержан. Он признал свою вину. Сейчас дознанием Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 158 УК РФ.