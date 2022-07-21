4% свердловчан не устраивает увеличившаяся нагрузка и обилие задач Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 47% жителей испытывают сложности на работе. К такому выводу пришли сотрудники сервиса Зарплата.ру, опросив жителей региона. Кроме того, они выяснили, что 42% респондентов не устраивает зарплата на текущем месте работы, а 18% не любят свою работу и хотят работать на другой. Еще 3% уже переучились и хотят работать по новой специальности.

- Накладывает отпечаток на трудности и экономическая ситуация: 17% респондентов работодатель сообщил об экономии фонда оплаты труда и снижении зарплаты, 5% узнали о сокращениях в связи с кризисной ситуацией, 4% работодателей объявили сотрудникам, что компания закрывается, - рассказали в пресс-службе сервиса.

Кроме того, 4% не устраивает увеличившаяся нагрузка и обилие задач, столько же жителей региона недовольны переводом с удаленного режима в офис.

Исследование также показало, что новое место работы ищут 21% свердловчан, участвующих в опросе.