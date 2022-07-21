Полиция проводит проверку после стрельбы во время дорожного конфликта в Екатеринбурге

Полицейские выяснили, кто устроил разборки на дороге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция проводит проверку после стрельбы во время дорожного конфликта в районе перекрестка улиц Репина и Московского тракта в Екатеринбурге.

- В настоящее время по данному факту сотрудниками территориального ОВД проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Также в полиции отметили, что выяснили, кто устроил разборки на дороге - они установили участников конфликта и опросили их.

Напомним, стрельба произошла посреди проезжей части накануне вечером, 20 июля, после того, как один водитель подрезал другого. После выяснения отношений автомобилисты разъехались.