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Происшествия21 июля 2022 4:03

Полиция проводит проверку после стрельбы во время дорожного конфликта в Екатеринбурге

Сотрудники МВД опросили участников инцидента
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Полицейские выяснили, кто устроил разборки на дороге

Полицейские выяснили, кто устроил разборки на дороге

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция проводит проверку после стрельбы во время дорожного конфликта в районе перекрестка улиц Репина и Московского тракта в Екатеринбурге.

- В настоящее время по данному факту сотрудниками территориального ОВД проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Также в полиции отметили, что выяснили, кто устроил разборки на дороге - они установили участников конфликта и опросили их.

Напомним, стрельба произошла посреди проезжей части накануне вечером, 20 июля, после того, как один водитель подрезал другого. После выяснения отношений автомобилисты разъехались.