На Николая Никонова сгорел Toyota Land Cruiser

На место выезжали одна единица техники и пять человек личного состава МЧС Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ночью, 21 июля, на улице Николая Никонова вспыхнул Toyota Land Cruiser. На место выезжали одна единица техники и пять человек личного состава МЧС.

- В 01:52 поступило сообщение о пожаре. На площади один квадратный метр поврежден кузов легкового автомобиля Toyota Land Cruiser, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Правда, помощь пожарных не понадобилась. Объятый пламенем автомобиль потушили до прибытия пожарных подразделений первичными средствами пожаротушения очевидцы.

Напомним, на Елизаветинском шоссе 17 июля, водитель не справился с управлением и выехал с проезжей части на тротуар. Автомобиль загорелся. Водитель при этом убежал. Сейчас его разыскивают.