В Екатеринбурге дорожный конфликт закончился стрельбой

На место выезжали сотрудники полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в районе перекрестка улиц Репина и Московского тракта накануне вечером, 20 июля, дорожный конфликт закончился стрельбой. Все произошло из-за того, что один водитель подрезал другого. Сначала, как рассказывают автомобилисты, ставшие свидетелями произошедшего, кто-то из них достал нож, а затем раздались выстрелы.

- Porsche грубо подрезал машину, потом выскочил водитель и еще два пассажира. Они подбежали к машине, которая была сзади, завязалась драка. Выстрел тоже был. Потом водитель Porsche упал на землю, но его подняли, - рассказал очевидец E1.RU.

После этого, по словам очевидцев, пассажиры вместе с водителем Porsche сели в машину и на большой скорости уехали. На место выезжали сотрудники полиции.

- Сотрудниками полиции установлены оба участника конфликта и опрошены, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - В настоящее время по данному факту сотрудниками территориального ОВД проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение.