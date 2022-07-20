В Нижнем Тагиле из горящей многоэтажке эвакуировались 12 человек

На место оперативно приехали три пожарные машины. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Нижнем Тагиле из горящей многоэтажки на улице Пархоменко эвакуировались 12 человек, в том числе двое детей. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 20 июля в 22:40.

- На площади семи квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на третьем этаже муниципального пятиэтажного жилого дома, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали три пожарные машины и восемь спасателей, которые спасли из задымленного дома одного жильца. Они также потушили пламя в 22:55, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 23:24. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Нижнем Тагиле вспыхнула многоэтажка на улице Зари. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 20 июля в 18:35.