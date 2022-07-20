На месте побывал мэр города Владислав Пинаев. Фото: Администрация Нижнего Тагила

В нижнетагильский парк Металлургов привезли детскую площадку. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев. Помимо этого, на территорию также доставили оборудование для большой воркаут-площадки.

Ранее мы писали, что в Нижнем Тагиле начался ремонт мозаичного панно ДК «Юбилейный». Как сообщает городская Администрация, строители уже завершили демонтажные работы, подготовили южный фасад и очистили пролеты между окон.

Специалистам также предстоит отреставрировать около 300 квадратных метров мозаичного полотна и памятную доску на главном фасаде. Ремонт водосточной системы запланирован на 2023 год.